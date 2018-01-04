佯裝介紹外勞到加拿大工作騙佣金 人力仲介被判刑

2018-01-04 11:42

［記者楊政郡／台中報導］41歲簡男開設立鴻公司人力仲介公司（已停業），與林姓女友、陳姓業務，涉嫌從99年間起，以介紹在台菲律賓人士到加拿大工作為幌子，佯稱加拿大TOYOTA公司提供每月1800至2300美元薪資，騙取每人2500美元手續費，有13名菲律賓人上當，台中地院判簡2年8月、林女1年2月、陳姓業務判1年8月，並宣告沒入總計106萬餘元不法所得。

判決書指出，簡男為立鴻公司負責人，林女為其女友並擔任總務，陳男為業務兼翻譯人員。3人在99年4月間明知該公司並無能力仲介人員至加拿大就業，簡男竟提供菲律賓人士至加拿大工作之宣傳單及合約書等中文版文件，交給陳男負責翻譯成英文，由陳男對外進行招攬。

文宣中指出100年3月可到加拿大TOYOTA公司工作，男前6月月薪為2000美元，後則調為2300美元；女前6月月薪為1800美元，後調為2100美元。

而該公司收取代辦費每人2500美元，林女負責出面與菲律賓人士收款及簽約，每收到一人陳可賺500美金，短短時間就有13人信以為真，交款上當。

本案案發時林女與陳男落網被判刑，簡男則逃匿無蹤，法院發布通緝，簡到案後否認犯行，說立鴻沒有這項業務，他也不懂英文，案發時人在看守所，根本不知道。

法官根據兩同案被告供詞，且宣傳文件都是簡男提供，交由陳男翻譯及招攬，而且公司在100年結束營業，竟然還繼續對被害人收尾款，該公司僅從事從境外仲介人力至台灣就業，根本沒有能力仲介到加拿大工作，詐騙犯行明確，本案不法所得總計106萬餘元，扣除陳男19萬5000元，其餘86萬餘元應向簡男追繳、沒入。