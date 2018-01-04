國中同學相揪當車手「打拚」 不到一週就夢碎

2018-01-04 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓、蔡姓少年是國中同學，受不了詐團聲稱可以快速致富搧動，被吸收當車手，相偕到台中奮鬥，想要拚出一番事業讓親友刮目相看，結果才來不到一個禮拜，就因陳姓少年在提款機前試卡時，被前往銀行調閱車手監視影帶的警方當場查獲，連同蔡姓少年一併被逮，衣錦還鄉夢碎。

台中市第六分局西屯派出所員警前天下午到轄內河南路上的三信商銀調閱監視器，準備過濾車手提領贓款的影像循線逮人，結果才剛調完帶子步出銀行時，眼尖員警就看到17歲的陳姓少年正在ATM前左顧右盼操作，「咦，這不是剛剛影像中的車手嗎？」立即上前盤查。

少年起初辯稱卡片是自己的，後來又說是母親幫自己辦的提款卡，因始終無法說明提款卡到底為何人所有，警方確認涉及不法帶回偵辦時，少年消極不願配合，一度完全不回答警方提問，警方曉以大義勸他，供出詐團成員因而讓警方查獲瓦解，會獲得減刑，少年終坦承擔任車手，並表示提領贓款後車手頭會派人前來收取。

警方隨即帶同少年回租住處搜索，又查獲同住也擔任車手的16歲蔡姓少年，並在廁所垃圾桶內發現3張來路不明的提款卡，經查都是警示帳戶，此時陳姓少年的手機突然響起，原來是詐團上游打來指示交付贓款地點，警方立即趕至約定的逢甲路埋伏，當場逮捕前來收款的23歲李姓車手。

兩名少年供稱，彼此是國中同學又是同鄉，上月在網路認識自稱「大哥」的網友，對方誆稱有快速致富、開名車住豪宅的事業，受不了誘惑，被吸收當車手，相偕自台南北上台中打拚，結果才上來不到一個禮拜就被查獲，警方則在訊後將全案依詐欺罪嫌送辦。

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