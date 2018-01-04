被愛衝昏頭 台籍男分飾2角詐騙中國籍女子

2018-01-04 11:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警方破獲一起愛情詐騙集團，台籍嫌犯陳孟男等人透過中國的交友網站，冒用網路帥哥照片，利用失婚、喪偶、單身女子對愛情的憧憬，誘騙中國籍及香港女子匯款，至少有10人受害，得手金額折合台幣至少1000萬元。

去年8月，刑事警察局國際刑警科偵一隊接獲國際情資，掌握這個詐騙集團成員在嘉義地區活動，會同嘉義市刑大科偵隊組成專案小組，蒐集相關犯罪事證後，報請嘉義地檢署檢察官曹合一指揮偵辦。

昨（3）日於嘉縣太保市中山路2處查獲詐騙機房主嫌陳孟男（36歲）、陳榛儀（女，32歲）、戴大為（38歲）、柯廷芳（38歲）、洪建民（38歲）等5人及嘉市國賢一街查獲嫌犯林政賢（38歲）、吳佳賢（34歲）等2人。

警方搜出詐欺用教戰手冊等贓證物，手冊內容形容「女人是聽覺動物，她們是愛幻想動物，切記要演什麼像什麼，男人不壞，女人不愛，要壞的可愛，壞到恰到好處，必須讓她認同你，然後讓她去期待，你為她造的夢，這樣就恭喜你，可以獲得她的心。」

這個詐騙集團成員6男1女，男嫌犯前科累累，高矮胖瘦都有，完全跟照片天差地別，有嫌犯看過詐欺用教戰手冊，對被害女子噓寒問暖，並一人分飾2角，同時飾演兒子與父親角色，刻意迎合對方喜好取得信任，後以投資為由，不斷要求被害人匯款，並允諾以結婚為前提交往，被害人因陷於嫌犯編織的美好遠景中，遂而匯出嫌犯要求款項。

詐騙集團成員對被害人進行洗腦，以家人重病、需要醫藥費為由，要求被害人陸續匯款，有被害人匯出約台幣200萬元後，直到中國公安通知受騙，她還宣稱與對方是真愛，不相信被騙。

警方調查，受害者為失婚、喪偶、單身女子，年齡40歲以上，有社會地位及高所得，不乏飯店業經理或擔任私人公司主管等。