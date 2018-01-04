男子拜訪同事 趁少女獨處亂摸私處

2018-01-04 11:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］花蓮縣周姓板模工前往宜蘭大同鄉鄉拜訪女同事，竟然趁女同事女兒在客廳獨處之際伸出狼爪，以手反覆撫摸少女小花（化名）的下體及大腿，雖然小花不斷制止，但仍逃不過周男的控制，所幸小花的阿姨剛好進到客廳目擊，周男才未進一步性侵得逞，全案法院審結，依妨害性自主罪嫌，判周男有期徒刑3年2個月。

判決書指出，38歲周姓板模工有公共危險、竊盜前科，去年5月14日下午5點30分，他佯稱前往宜蘭縣大同鄉，拜訪在花蓮一同從事板模的女同事住處，竟趁著女同事當時年僅12歲的女兒在住處客廳獨處之際伸出狼爪，以手反覆撫摸小花的下體及大腿。

其間小花雖以揮手表示拒絕，但周以手抓住小花雙手，並以另隻手摀住嘴巴制止喊叫，進而繼續撫摸下體及大腿，所幸小花的阿姨進到客廳後目擊，先制止周男後再報警。

於審理時周男承認有摸少女大腿，但他辯稱，並未撫摸被害人的下體，且被害人拒絕她後，就沒有繼續撫摸，期間也並未以手摀住被害人嘴巴，不讓喊叫。

不過，法官依據小花及阿姨的證詞，及案發時的照片，認為被告犯罪事實為真實，所辯顯為犯後飾卸之詞，委無足取；審酌被告前有公共危險、竊盜等前科，品行非無可議，及其因一時難以控制情慾，對年幼少女為強制猥褻行為，對成長中少女之身心造成傷害，犯後也未見悔悟，但有取得告訴人及被害人之原諒，依妨害性自主罪嫌，判周男有期徒刑3年2個月。