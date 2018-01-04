佯裝「高富帥」專騙中國「白富美」 10人集團起訴

2018-01-04 11:04

［記者楊政郡／台中報導］吳姓男子等10人，年齡在21至36歲之間，不務正業，共謀以高、富、帥形象，在網路上耍嘴皮賺錢，以「假交友真詐財」手法，透過交友網站「真愛網」、「世紀情緣」等釣馬子，以結婚為前提，佯稱是日本夏普、台灣台塑集團幹部等，讓女子陷於錯誤而提供資金受騙，106年4至10月間至少有兩女子受騙約11萬人民幣，其餘被騙未遂的女子數十人，台中地檢署依組織犯罪條例及加重詐欺罪起訴吳等10人。

起訴書指出，106年4月吳男出資在北區環中路某社區內，設立詐騙機房，由黃男負責管理機房內江、李等多人，先在網路上擷取高、帥男子照片當幌子，以結婚為前提，在交友網站「真愛網」、「世紀情緣」等釣中國地區馬子，自稱是日本夏普電器公司、台灣台塑集團等幹部，取得信任後，佯稱自己因業績未達標，暫時需要資金協助等理由，部分中國籍女子手頭寬鬆的，就很容易上當而依指示匯款。該機房有盧女受騙3萬人民幣。

106年5月1日吳男把機房搬到南屯區忠勇路，也由黃男負責，但才3天發生內鬨，黃與江鬧翻，吳男立即又在5月6日於南區工學路又成立機房，讓江帶著3成員到工學路另起爐灶。黃男則繼續負責忠勇路機房，但南屯區忠勇路、南區工學路兩機房開銷大，卻一直未見收入，吳男後來又合併經營。而李男因賺不到錢，自行離去到高雄市鼓山區美術南五街設立機房。

李男在美術南五街的機房，以同樣手法詐得趙姓中國籍女子7萬9200元人民幣，檢警在同年8、9、10月陸續查獲上述機房而破獲，逮捕吳男等10人。

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