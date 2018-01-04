同志想婚三度失敗 籲總統負起政治責任

呂欣潔（左三）、伴侶盟理事長許秀雯（左二）、伴侶盟秘書長簡至潔（左一），呼籲政府不要再算計。（記者吳政峰攝）

2018-01-04 11:04

〔記者吳政峰／台北報導〕女同志呂欣潔與陳凌2014年欲登記結婚，被戶政事務所拒絕，隔年提起行政訴訟，台北高等行政法院4日判決戶政事務所違法，但無法直接命戶政事務所接受同婚登記，這是釋憲後第三起同婚判決，同志部分勝訴、部分敗訴，結果與首起同婚判決相同。呂欣潔強調將上訴，也呼籲執政黨盡速立法，負起政治責任。

呂欣潔表示，全面執政就應負起政治責任，不應再拖延法案來安撫反同勢力，任憑違憲的法律空窗持續存在，形同放任行政與立法怠惰，呼籲總統蔡英文與執政團隊負起合憲職責，立法保障同志人權。

呂欣潔指出，行政院手中已有同婚草案，不知為何遲未提出，草案內容也未與各界討論，埋鍋造飯，無任何對話，這非民主社會常態，真正要減少衝突的方式，應該廣納各界意見，公開交流，才能逐漸形成共識。

婚姻平權大平台也指出，性別平權議題無關藍綠，希望不同社群與世代能消除多元家庭的歧視與不理解，讓無分性別、性傾向、性別氣質的公民，都能在台灣安身立命。

伴侶盟理事長許秀雯指出，總統蔡英文選前曾主動來電，表達要簽屬多元成家的意願，也曾自拍影片支持婚姻平權，這些先進的做法與觀念，選後卻都無消無息，甚至在大法官作成保障同婚的748號解釋後，全面執政的民進黨也任由違憲狀態持續至今。

許秀雯說，大法官748號給的兩年立法期間是要求立法者填補漏洞，不代表這段期間就不能接受同婚，但戶政機關至今仍拒絕接受同婚登記，試問，違憲期的同志人權該何去何從？形同真空狀態，無法保護，若因行政與立法怠惰，導致同志權益受損，將涉及國家賠償問題。

許呼籲，蔡英文與行政院長賴清德在兩年的立法期間，應先透過函釋准許同婚登記，履行選舉承諾，令同志得以適用有關配偶的權利義務。

伴侶盟秘書長簡至潔則深表遺憾，指釋字748出爐後，已有不少同志等不及立法而喪失配偶權益，但行政與立法依舊牛步，若執政黨想用突襲方式通過法案，可能導致更大的反彈，希望總統三思。

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