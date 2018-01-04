獨家》「美腿控」搞偷拍 新竹地區獵美腿

只要擁有曲線身材，穿短褲、短裙、絲襪、長靴或OL套裝的女性，都可能淪為鏡頭下的受害者。（記者王駿杰翻攝）

2018-01-04 00:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹美腿拉警報！社會變遷步調快，現代人壓力大，新竹地區近期吹起偷拍歪風，記者發現，不少戀足的偷拍狂利用臉書或網路成立「美腿控」秘密社團，只要看見腿型白晢漂亮，或穿著緊身絲襪的女性就潛伏在旁伺機拍攝，連底褲都不放過，隨後再上傳網路供人比較、討論；警方指出，目前已掌握特定網路論壇，正在蒐集證據，調查有無不法。

警方警告，一般街頭屬公眾場合，民眾直接拿手機攝影並不違法，但若以偷拍手法侵犯到民眾隱私，比如裙底風光，或將照片散佈於網路，就會觸及「刑法」妨害秘密罪嫌，最重可處5年有期徒刑，且該法屬公訴罪，無須受害者指控，警方可主動展開調查。

警方表示，大部分偷拍者一貫的手法，皆是鎖定目標後假借講電話或發簡訊趁機偷拍，或將手機拿在手上，故作輕鬆進行偷拍，若目標採坐姿，偷拍者則會伺機調整手機鏡頭角度進行拍攝。

記者調查分析，這群專獵女腿的「美腿控」雖然出沒在全台，但新竹地區卻較其他縣市多，凡新竹車站周遭、街頭道路、超商、速食店都是他們的拍攝熱點，只要擁有曲線身材，穿短褲、短裙、絲襪、長靴或OL套裝的女性，都可能淪為鏡頭下的受害者，有些女性甚至在走路、超商櫃台結帳時，就被「美腿控」由後方偷拍。

記者發現，「美腿控」多半以智慧型手機作為偷拍工具，他們將成功偷拍的照片上傳臉書或網路秘密社團，這些秘密社團的成員達上千人，他們藉由上傳的偷拍照發展出討論話題，成員們會相互比較偷拍技術，甚至對鏡頭下的女性身材品頭論足，除飽眼福，也滿足窺視欲。

近來「美腿控」的行事風格越來越大膽，從定點拍攝變成一路尾隨，甚至騎機車等紅燈時也能用手機偷拍身旁的女性機車騎士，連女騎士跨坐機車瞬間露出的裙底風光也不放過，有些「美腿控」還會將遭偷拍的女性面容曝光，只為了引起話題討論。