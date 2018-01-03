自稱「幫前妻戒毒」 男子寧被移送也要報警

2018-01-03 23:29

〔記者王捷／台南報導〕謝姓男子1日凌晨報案，自稱身上有毒，警方起初半信半疑，到謝男家中後查看，一身酒味的謝男才從口袋掏出毒品，他向警方供稱，這些毒品是前妻所有，前妻因為吸毒被他打過很多次，還因此離婚，但他仍對前妻不離不棄，這次前妻又因為吸毒被他抓到，他寧願警方將他視為共同持有毒品被移送地檢，也要幫助前妻戒毒。

40多歲的謝男早年在當職業軍人，因為不常回家，前妻一人在家無聊結交了不好的朋友，染上吸毒習慣，在得知前妻吸毒後，謝男也無心留在軍隊中，為了看管前妻提早退伍，沒想到前妻還是戒不了毒，幾次前妻偷吸毒，被謝男打得鼻青臉腫，但謝男仍忍不下心報案。

謝男的前妻見謝男不敢報案，竟先到警所提告家暴，但謝男仍不願指證前妻吸毒，最後兩人因此離婚，但又捨不得將前妻趕出門，常常借酒澆愁，謝男酒後常常性格大變，夫妻倆又因此鬧得不愉快。

2日晚間謝男又抓到前妻吸毒，兩人大吵一架後前妻奪門而出，謝男幾杯黃湯下肚後，決心要讓前妻戒毒，找出前妻的毒品，並打電話向警方報案，警方到場時謝男交出毒品。

雖然謝男初步驗尿結果沒有顯示有吸毒，又沒有吸毒前科，但是持有毒品，警方依然將他以毒品危害防制條例移送法辦，但謝男向警方供稱，自己被移送沒關係，不過希望警方能循線抓到前妻，幫助前妻戒毒。

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