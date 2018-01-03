枋寮垃圾場惡火暗夜延燒 空品雪上加霜

枋寮鄉垃圾掩埋場的熊熊大火，入夜後仍難以控制。（記者陳彥廷攝）

2018-01-03 22:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉的垃圾掩埋場今天（3日）下午突然起火，垃圾易燃量又多，火勢至今已延燒9個小時，仍無法撲滅，雄雄火光在空氣品質極差的黑夜裡，格外顯得可怕，目前南高屏唯一紅色警示測站就是潮州，而屏東下午一度吹起西風，濃煙也往新埤、潮州地區直竄。

這場火至今仍難以控制，且火場還有延燒危機，原本起火點於掩埋場北方的汽車內裝泡棉，白天火勢遭西風吹往東，險波及掩埋場內的建築物，緊急以怪手挖出防火溝後控制火場。不過，入夜後改吹東北風，火勢逐漸燒往掩埋場西南方最角落的陳年老垃圾，尚未完全燃燒的地方還不斷冒出火花，令人心驚膽跳，現場垃圾噁心臭味撲鼻，消防人員更是疲於奔命。

枋寮鄉長盧文信和鄉代盧銘榮第一時間到場勘災，兩人指出，鄉內有這種設施已令人不滿，現在政府都卯起來杜絕空污，屏東縣的垃圾場卻發生如此離譜的火災，嚴正要求環保局正視垃圾管理。

隨後到場的鄉代林文央則批評，今天原本還能看得到藍天，但這場火再度遮雲蔽日，而且這不是這個垃圾場的堆置垃圾第一次起火，環保局明顯未記取教訓，讓已經糟糕的空品雪上加霜。

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