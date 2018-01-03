1/3 今彩539頭獎開出2注！大福彩、大福獎摃龜

2018-01-03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月3日）開獎的第107000001期大福彩，頭獎摃龜；第107000003期今彩539，頭獎開出2注，由新竹縣湖口鄉愛勢村中山路二段203號的「天天樂彩券行」及新北市蘆洲區民族路424之2號的「彌勒投注站」開出。

第107000001期大福彩中獎號碼為：「02、04、07、09、32、33、36，特別號34」，頭獎摃龜；貳獎3注獲得，每注可得25萬元；參獎共102注獲得，每注可得4000元；肆獎共1678注獲得，每注可得400元；普獎共1萬3006注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注獲得，每注可得10萬元。

第107000003期今彩539中獎號碼為「02、03、06、10、18」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共241注獲得，每注可得2萬元；參獎共8541注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1326注獲得，每注可得50元。

第107000003期39樂合彩中獎號碼為「02、03、06、10、18」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共234注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8333注中獎，每注可得1125元。

第107000003期3星彩中獎號碼為「470」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000003期4星彩中獎號碼為「1649」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」