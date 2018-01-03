Cosplay失足？大學生穿蜘蛛人裝 墜落宿舍喪命

2018-01-03 22:28

首次上稿 21:14

更新時間 22:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉某大學驚傳學生墜樓身亡意外，就讀休閒系4年級，30歲李姓馬來西亞藉學生，今天下午近6點被發現全身穿著深色蜘蛛人服裝，墜樓在宿舍大樓外水泥地，已經無呼吸心跳，緊急送醫後仍不治身亡。有學生表示，李生平常愛裝扮蜘蛛人，下午上課時說要去拍照，未料發生憾事。

大村消防隊表示，獲報後到場發現，李生全身都穿蜘蛛人衣服，身體卡在宿舍外牆旁的水溝與水泥地之間，救護人員掀開李生頭套檢查時頭顱與臉部失血嚴重，生命跡象呈現OHCA，經緊急送員基醫院仍急救不治。

據校內學生表示，李生有cosplay蜘蛛人的習慣，除了會模仿蜘蛛人攀爬動作，有時也會穿著蜘蛛人裝扮去上課；同寢學生表示，案發前李生穿著蜘蛛人裝扮，說要去拍照，未料竟傳出憾事，都嚇了一跳。

員警晚間到場蒐證，在宿舍5樓頂樓發現李生的手機與一支裝有自拍器的腳架，初步研判，李生可能想學網紅拍攝極限照片，又或是想從頂樓徒手攀爬而下時失足墜落，頭部又重擊地面，造成失血過多不治；員林分局偵查隊長詹廷育說，案發第一時間並無人目擊李生墜樓，是事後才有學生發現李生倒臥血泊，會持續訪查釐清。

大學學務長黃娟娟說，校方對發生此事感到遺憾，但過去不曾發現李生有攀牆等危險動作，校內也禁止跑酷等危險活動，這次李生的意外事件原因，有待檢警調查釐清，校方晚間已聯繫上李生姊姊，將全力協助家屬來台善後，並對校內師生展開悲傷輔導。