脫褲嗆聲還是被搜到毒品 結果藏在這裡面...

2018-01-03 21:03

〔記者黃文瑜／台南報導〕「給你搜啦！我身上就沒毒！」43歲的陳姓男子自己在大街上把衣服脫個精光，為了自清不是毒品交易現行犯，其實新化警方已經過3星期跟監，多次見到他們一家祖孫三代，與綽號「狐狸」的李姓藥頭在幼兒園旁交易，為了避人耳目，還會帶著5歲幼子，無辜孩童全程目睹毒品交易，讓警方直呼「沒有天良！」

「實在看不下去了！」台南市新化警分局偵辦綽號「狐狸」李姓毒販，不少毒蟲都形容這名地方上有名的藥頭貨很「實在」，因此客源不斷，警方接獲線報後，連續跟監「狐狸」三週，陸續掌握到其藥腳，前天收網，員警埋伏永康一間幼兒園旁，見陳姓「祖孫三代」老主顧來找「狐狸」買毒，當場以現在行犯逮補「狐狸」及陳姓爸爸、67歲的阿公。

一開始陳爸很不服氣，矢口否認，身上持有毒品，嗆警「讓你搜！」之後竟然自己把袋子裡所有東西都倒出來，果真沒有毒品，警方僅說要搜身，都還沒開始動作，男子就當街自己把身上5 、6件衣物、包含內褲都脫個精光，豪邁地強調身上真的沒毒品，最後員警在另一個手提袋裡搜出毒品，當場狠狠打臉，一絲不掛的男子只好默默把衣物重新

穿上，啞口無言跟員警回警局。

「真的很沒天良啦！」警方表示，幼童才5歲，家長每次都買支冰棒給小孩吃，大人看中幼兒園旁「很安全」，家長接送幼童很合理，在這裡交易毒品根本不會被警察懷疑，但是交易過程小孩都看在眼裡，實在很離譜，幼童看到警察抓阿公和爸爸嚇得大哭，最後3名大人身上查扣海洛因2.3公克、電子磅秤和吸食器等贓證物，並陸續傳喚林姓、唐姓、劉姓等3名藥腳到案，藥腳都指認「狐狸」以每小包1千至2千元不等價錢販售海洛因，而幼童最後被母親帶回家。

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