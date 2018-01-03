50歲不值大夜！魏明谷送大禮 基層員警：不可行

彰化縣長魏明谷（圖左六）今天送出大禮，希望全縣50歲以上的派出所員警都不必值大夜班。（記者劉曉欣攝）

2018-01-03 13:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長魏明谷今天送出大禮，彰化縣50歲以上的外勤員警，將不必值大夜班，因為今年會增加150名員警，可以補足基層派出所的人力，就可以讓資深外勤員警不必再辛苦值大夜班。

魏明谷今天出席鹿港警分局秀水分駐所新建廳舍完工啟用典禮致詞時指出，員警肩負治安、交通的重任，非常辛苦，他初步估計全縣派出所50歲以上員警，約在50位左右，而今年即將有150名生力軍，在補足人力之後，希望讓50歲以上的外勤員警，不必值大夜班。

彰化縣警局長楊崇德表示，縣長希望朝這個方向處理，該局也會盡力來做，但要看派出所的年齡分布比例，如果50歲以上只有1人，當然就比較可行，如果是2、3人就要考慮如何實施，不過原則上還是會儘量減少50歲以上外勤員警的深夜勤務比重。

楊崇德指出，基層派出所與各分局的警備隊，也屬於外勤警力，如何朝縣長指示的方向來進行，將會努力規劃。

有基層員警認為，「這是遙不可及的夢想」，因為問題就是「人力不足」，幾乎各派出所人力都沒有完全補足，尤其目前深夜巡邏勤務指的是0時到6時，派出所基層員警平均1個月深夜勤務大約6到8天，在警力不足下，這項美其名的福利，完全不可行。

也有基層員警很希望「縣長大禮能夠美夢成真」，因為年紀大真的體力有差，以前年輕上深夜勤務，隔天還生龍活虎，現在年紀稍長，深夜勤上完，隔天如果沒上班，幾乎都在補眠，只是如果真的實施資深員警不上大夜班，年輕員警可能會反彈，最好是能夠補足人力，實施二班制或是三班制，才不會讓員警過勞。