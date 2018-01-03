東吉燈塔員工採紫菜失蹤 海陸空搜索找到遺體

服務在東吉燈塔的魏姓員工，駕船前往無人島採收紫菜後失聯，經海陸空搜索後找到遺體了。（記者劉禹慶攝）

2018-01-03 14:28

首次上稿 13:21

更新時間 14:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年前是澎湖「黑金」紫菜採收季！澎湖南北海無人島都現採收人蹤，卻傳出服務在東吉燈塔的員工魏天降，2日清晨6時自行駕船前往鄰近無人島鋤頭嶼採收紫菜，卻至今未歸，澎湖海巡隊據報後展開海陸空大搜索後，在將軍東北海域發現遺體，由潛水協會打撈交由澎湖海巡隊送回。

澎湖海巡隊調查指出，2日接獲東吉燈塔主任張本源電話報案，指稱其員工魏天降在早上6時駕艇無籍船筏，由東吉漁港前往鋤頭嶼採紫菜，但潮汐過後卻未返回，同時也無法取得聯繫，因此澎湖海巡隊緊急派出警艇，並協請國軍搜救中心出動直升機，展開海陸空大搜索。

另外東吉村長高宏志也發動村民，駕船直接登上鋤頭嶼找人，南方四島國家公園警察隊及安檢人員，也在岸邊以高倍數望遠鏡協尋，但尋至天色昏暗仍未有所獲，今日澎湖救難協會、澎湖潛水協會等搜救單位都趕往現場，由海陸空進行地毯式尋找，最後在將軍東北海域發現遺體，由潛水協會打撈交由澎湖海巡隊送回。

由於時序進入黑金紫菜採收季，除了白沙講美紫菜養殖外，其餘都為無人島生產，最為著名的是姑婆嶼紫菜，產權屬於赤崁龍德宮，另外在花嶼、南方四島相關島嶼都有生產，因紫菜喜歡濕冷環境，又多長在礁岩上，相當濕滑，因此澎湖人採收紫菜都有專屬裝備，包括網具手套、草鞋等，同時最好兩人同行，才能避免發生事情無法即時救援。

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