酒駕男撞死現役軍人竟是累犯 檢諭令20萬元交保

2018-01-03 13:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕35歲李姓男子昨日晚間8時許，酒後駕著百萬名車MINI COOPER在基隆工建路上撞死林姓現役軍人，導致林男騎乘的機車淪為一堆廢鐵，車毀人亡。警方調閱李男資料時，發現他2014年就曾酒駕撞死人，被判刑3個月。基隆地檢署檢察官複訊後，裁定李男20萬元交保候傳。

警方調查，肇事的李姓男子跟著父親在工地上班，駕駛二手的MINI COOPER代步，2014年在新北市三重地區酒後騎乘機車，載著女友與他人發生車禍，導致女友死亡，被依過失致死罪判刑3個月，沒想到這次又酒駕撞死人，酒測值高達0.66毫克；19歲林姓死者是家中獨子，為了不造成家中經濟負擔，選擇從軍服志願役，目前擔任陸軍運輸兵。

昨日晚間，李男在釣蝦場喝了6瓶啤酒後，心存僥倖開車返家，在距離住處不到200公尺處，想要超車卻撞上對向的林男，撞擊力猛烈，導致機車油箱破裂，當場起火。李男知道闖下大禍，立刻下車查看，試圖喚醒重傷的林男，並通報119救人。

目擊者向警方表示，當下李男已經慌了手腳，報案時說不太清楚，還將手機交給附近的民眾，拜託他們詳述案發情形。

據悉，李男駕駛的百萬名車，是以二手價60萬元購入，由父親先支付30萬元，自己負責30萬元。

警方看到MINI COOPER撞成廢鐵，也非常震驚，直呼最硬的小車，居然被撞成這樣，撞擊力道一定很大，可見案發時車速很快，才會釀禍。

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