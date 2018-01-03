明明是K味 他硬拗香水味還是被戳破

2018-01-03 13:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市4名年輕人一同開車外出遇上警方路檢，才剛開車窗就飄出異味，男駕駛辯稱是其他3位女性友人身上噴的香奈兒品牌香水味，但警方靠著敏銳的嗅覺聞出根本就是K他命的臭味，進一步盤查果然在車上發現K他命及K菸、K盤，這下4人全百口莫辯，訊後依毒品罪嫌送辦。

台中市第二分局立人派出所上週在北區進化北路、學士路口執行取締酒駕路檢勤務時，攔查一輛出租的自小客車，才剛搖下車窗準備查看有無酒駕情事卻聞到濃濃的異味，經驗老道的所長林添宏一聞就知道是K他命的味道，馬上指示男駕駛靠邊接受檢查。

當警方詢問車上異味時，男駕駛馬上辯稱是車上其他3名女性友人身上噴的香水味，但濃厚的K他命味根本騙不了警方，林員斬釘截鐵的說這就是K他命味道！現場經駕駛及其他3名女乘客同意後檢查車內物品，果然在副駕駛座車門及置物箱發現2包K他命及一個K盤，並在座位下方找到一支K菸。

此時坐在副駕座的26歲黃姓女子馬上跳出來，非常有義氣地大方承認東西都是她的，其他人並不知情，也都沒有使用毒品，但因4人共乘一車，全都被帶回派出所偵辦。

警方表示，1車4人除了黃女持有並使用毒品，且坦承才剛在車上抽K菸，被依毒品罪嫌送辦，其他3人雖稱未施用毒品，但警方仍採尿送驗，待檢驗結果是否呈現毒品反應再究辦。

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