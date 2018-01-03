桃園矽卡惡火釀6死 死者哥哥市府陳情討真相

阮文薦的哥哥阮文忠到市府前陳情，希望勞動局全面清查移工宿舍，不要讓憾事再發生。（記者陳昀攝）

2018-01-03 12:36

［記者陳昀／桃園報導］桃園市蘆竹區矽卡公司讓外籍移工擠在違建鐵皮屋2樓當宿舍，1樓又堆放塑料易燃物，去年12月14日凌晨發生大火釀6死5傷，今天工作傷害受害人協會、越南外勞配偶辦公室等團體與死者阮文薦的哥哥率領30人到市府前陳情，要求市府公開「矽卡」發生的真相，並全面清查所有移工宿舍，勞動局外勞事務科科長張哲航出面回應說，對此正全面了解中，將一行人帶進市府協調。

工傷協會指出，桃市府建築管理處事發後說宿舍鐵皮屋是違章建築、但無查報紀錄，桃市府勞動局也說去年11月曾前往訪視，但矽卡的生活計畫書沒有問題；工傷協會質疑，堆滿助燃原料的違建鐵皮屋，卻能躲過市府的查察，質疑「到底是矽卡造假資料，還是市府訪視有所包庇？」要求市府公布矽卡提交的生活計畫書，以及先前訪視、檢查的結果，追究責任。

阮文薦的哥哥阮文忠透過越南外勞配偶辦公室主任阮文雄翻譯表示，很多雇主和弟弟一樣，居住環境差、出入受雇主或仲介控制，甚至必須和有機溶劑等危險物品為伍，但因為怕被遣返、已繳的高額仲介費拿不回，只敢忍氣吞聲，希望市府能全面清查，不要再讓憾事發生。

陳情團體向勞動局提出四項訴求：一、桃市府勞動局成立專責單位，嚴格審查外籍勞工的雇主及追蹤膳宿條件；二、勞動檢查處依職業安全衛生法，將移工宿舍納入檢查項目；三、勞動局應會同建管、消紡等單位調查桃園現有移工宿舍；四、桃市職業災害個案管理系統及勞工權益基金不得排除移工。

勞動局回應說，接獲雇主申請後會依照服務計畫書實地訪視，去年已訪視1萬6377家次，一旦發現情形可疑，會立即與建管、消防單位聯繫，但也坦言這不是勞動局專業，若業者有意蒙蔽，很難透過訪視發現。

勞動局說明，職災個管服務（FAP）沒有排除外籍移工，但桃市勞工權益基金僅限本國籍勞東及設籍桃市4個月以上為限，但針對移工遭遇職災，勞動部設有專戶補助，勞動局主動聯繫申請慰問金外，也發放緊急慰問金。

勞動局強調，去年12月20日市府勞動檢查處已認定此案為職業災害並送勞動部核備，勞動部也已回函確認。