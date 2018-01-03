找喬治克隆尼顧違停車？ 賓士車主出奇招

賓士車主異想天開找喬治克隆尼顧違停車？引起網友熱議。（記者李容萍翻攝）

2018-01-03 12:40

〔記者李容萍／桃園報導〕一名網友昨在臉書社團「爆料公社」發文表示，桃園市中壢區環中東路708巷有輛賓士車，每天都紅線違停，雖然警察、拖吊車來了，但車子沒被拖吊還能繼續違停，質疑是賓士車的副駕駛座掛了一張國際明星喬治克隆尼（George Clooney）的面具，「結果警察以為裡面有人就開走了」。

中壢分局普仁派出所今天上午10點前往現場察看，發現賓士車違停在環中東路720號前黃線上（車上無人），立即通知拖吊場執勤員警，至現場依法執行拖吊。

針對網友指稱拖吊車至現場，警方以為車內有人所以就走了一事，普仁所所長呂俊池受訪說明，該所及拖吊場近日皆未受理此件違停的報案。對於違停查處程序，員警到場時均會仔細進行查證作業，以查看地面標線、車內人數及拍攝多張違停照片後始執行拖吊。

呂俊池說，員警今天再度派員前往查看，發現該車違停黃線，車內無人，立即依法執行拖吊，汽車違停罰900元。拖吊費600元，保管費1小時內免費，超過1小時者，每12小時加100元，呼籲駕駛人勿心存僥倖，如屬違規將會依法開罰。

對此，網友紛紛留言「笑翻了」、「你破了他的哏」、「晚上看到會嚇到XD」、「遠看還真像」、「裡面的人沒事笑得那麼可怕，也不盤問一下」；也有網友建議「應該用安妮比較逼真」、「改天可以看到川普幫車主顧車」。