兩派人馬高市暴力滋事2傷 逮到20人、3主嫌在逃

鳳山釣蝦場被人砸店鬧事。（記者陳文嬋翻攝）

2018-01-03 12:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕兩派人馬近來於高雄市區暴力滋事，洪姓「鳳山一哥」不滿劉男友人揮手，竟火大持刀傷人，劉男找來蔡男支援，砸毀洪男2處據點，反激怒洪男尋仇，持刀刺傷蔡弟，警方今將20人送辦，另3名主嫌逃逸追緝中。

警方調查，綽號「鳳山一哥」洪男（26歲）與綽號「小港欽仔」劉男（25歲）上個月28日於前鎮區一心路享溫馨喝酒，席間欽仔友人不慎手揮到洪男，洪男不爽起衝突，持刀刺傷欽仔友人，雙方因此結下樑子。

警方指出，雙方前天深夜先於小港區談判不成，起衝突後不歡而散，劉男找來綽號「瘋狗銘」蔡男支援討顏面，他過去是洪男大哥，近來洪男崛起自成一派。

蔡男與「小港欽仔」結盟人馬20多人，昨凌晨先到洪男海洋路檳榔攤據點狂砸，再到洪男圍事的複合式釣蝦場，10多人分持鋁棒入內，狂砸店內設備1分多鐘，一行人才駕車離去，警告意味濃厚。

不料昨凌晨近5時許，洪男一派10多人前往蔡男住處尋仇，但因蔡男不在家，家裡只剩下他的胞兄與胞弟，洪男一行人分持棍棒、磚塊圍毆蔡弟，還持刀砍傷蔡弟，目前住院治療中。

警方據報展開調查，昨陸續循線帶回20人送辦，其中洪男、蔡男、劉男3人未到案，警方全力追緝中，全案朝向殺人未遂罪嫌偵辦。