「平安獅幫」被爆魚肉鄉民、揍消防員 警方將強力掃蕩

淡水平安獅幫宮廟份子李建學（戴口罩者），意圖違規施放爆竹煙火，不滿被新北市蘆洲分隊消防隊員取締，竟圍毆怒打消防員，還唆使小弟到淡水消防隊灑冥紙、砸蛋。（資料照，記者曾健銘攝）

2018-01-03 12:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局2名消防員跨年夜到淡水老街取締違規施放爆竹煙火，卻遭混混李建學、陳佑安等4人怒毆受傷，李嫌等人不滿被法辦，隔天清晨再號召5嫌，到淡水消防分隊前灑、燒冥紙、敲鈸、砸蛋，警方逮獲4嫌。

看不過去的民眾向本報爆料，這群惡煞就是惡名昭彰的淡水「平安獅幫」成員，平日藉陣頭惡勢力魚肉鄉民、危害地方，成員涉案累累，淡水警分局說，事後掌握平安獅幫介入，將強力掃盪不法宮廟集團，維護消防公權力及地方安寧。

爆料民眾痛批，這群惡煞被逮後，毫無悔意，打人及到消防隊嗆聲，已造成消防員心裡負擔，由於消防員執勤時沒有自衛裝備，加上執行取締爆竹煙火公務，卻遭平安獅幫份子鎖定，讓消防員們人人自危，間接影響到淡水地區公安。

爆料民眾說，在地淡水人早期概稱義山、埤島、賢孝等地區幫派份子為「黑龍」幫，與山下「平安獅」、「新興獅」各據一方，平安獅地盤在目前淡水老街一帶。

「平安獅幫」魚肉鄉民，不滿被新北市蘆洲分隊消防隊員取締，竟圍毆怒打消防員，還唆使小弟到淡水消防隊灑冥紙、砸蛋。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

「平安獅幫」魚肉鄉民，不滿被新北市蘆洲分隊消防隊員取締，竟圍毆怒打消防員。（資料照，記者吳仁捷翻攝）