面交也能詐騙！當面用手機預約轉帳 1個動作收不到錢

警方循線逮捕彭（圖左藍衣）、劉二嫌。（記者許國楨翻攝）

2018-01-03 12:01

〔記者許國楨／台中報導〕彭姓男子年紀輕輕卻已是詐騙慣犯，儘管通緝中仍夥同劉姓男子持續行騙，這回鎖定Iphone系列手機為目標與網路賣家相約面交後，當面操作預約轉帳取信賣家拿走手機後，迅速在尚未確認轉帳前取消動作再低價脫手手機牟利，警方前天循線逮二嫌查出起碼以此手法犯案6起以上，訊後依詐欺等罪嫌送辦聲押獲准。

警方調查指出，23歲彭嫌年紀雖輕但已擔任過詐團話務手、車手等職務，詐欺刑案紀錄相當「輝煌」，目前仍因詐欺案遭通緝，他找來29歲劉姓男子做搭檔，利用賣家在網拍平台「旋轉拍賣APP」販賣手機，專門找尋高價Iphone系列手機為犯案對象，以暱稱「碰碰」或「JUMP****」等帳號留訊息給賣家聯繫想買手機。

待與賣家約定面交時間、地點後，再當面操作銀行「預約轉帳」顯示已將款項轉帳給賣家取信，待手機得手後再立即上網低價變賣，賣家因遲未收到轉帳金額才驚覺受騙，上月底一名陳姓賣家有Iphone 6s玫瑰金手機在旋轉拍賣APP上販售，面交時彭嫌直接表達以轉帳方式付款8000元。

陳男不疑有他交付手機，返家後發現並沒有轉帳成功以電話聯絡彭嫌，彭嫌仍辯稱銀行會在翌日才會將錢轉入，陳男見款項遲未進帳詢問銀行才恍然大悟，原來預約轉帳在尚未確認轉帳前都可做取消動作，陳男這才驚覺遭詐報警。

案經台中市第二分局育才所受理展開偵辦，發現還有其他被害人遭詐在臉書提醒注意，經過濾相關路口監視器鎖定彭、劉身形及犯案時共乘的租賃機車以車追人，前天在北區五義街與五常街口發現機車守株待兔當場逮捕二嫌並起出詐騙所得手機一支，同時在機車置物箱起出彭嫌的安毒及吸食器。

二嫌供稱自上月犯案迄今已獲利4萬多元再六四分帳，訊後全案依詐欺、毒品罪嫌送辦，並將彭嫌解送歸案。

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