林堉璘宏泰公益基金專戶 捐贈宜蘭7組心肺復甦機

2018-01-03 11:55

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭部分偏鄉距離醫院路程遙遠，其中南澳鄉救護車從救護現場到醫院，平均路程需要44.4分鐘，長距離救護如果有自動心肺復甦機協助，將能持續規律而有效的由機器進行CPR按壓，國泰世華商業銀行受託「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金專戶」，捐贈7組自動心肺復甦機給宜蘭縣政府消防局。

消防局指出，為能及時搶救民眾寶貴的生命及提高到院前緊急救護品質，公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金專戶，今年陸續捐贈合計157組自動心肺復甦機到全台各縣市，體現該公益信託、同時也是宏泰企業機構創辦人林堉璘先生「取之於社會，用之於社會」的理念，其中宜蘭縣受贈7組自動心肺復甦機。

「將能對長距離救護有相當大幫助。」消防局表示，宜蘭縣部分偏鄉地區距離醫院路程較長，106年度南澳鄉消防局救護車由救護現場至醫院平均路程時間為44.4分鐘，大同鄉為36.3分鐘，路程相當遙遠，遇有到院前心肺功能停止患者，長距離救護對救護人員體力及耐力均為一大考驗，而自動心肺復甦機能長時間持續規律而有效的由機器進行CPR按壓，來取代人力手動CPR按壓。

消防局表示，105年度全縣緊急救護次數為23519次，106年度截至11月底次數已達21516次，其中執行緊急救護載運無生命徵象人數達543人，本次捐贈的7組自動心肺復甦機，將優先配置偏鄉之消防分隊，期望藉由機器不中斷的CPR按壓，使救護人員更有時間施做其他急救處置，以提升病人搶救成功的機率。