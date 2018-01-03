菜蟲案 韓國瑜告段宜康誹謗不起訴

菜蟲案，前北農總經理韓國瑜（圖）告立委段宜康不起訴。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-01-03 11:38

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署查緝「菜蟲」囤積商品、哄抬物價一案，去年1月發動搜索、約談行動，立委段宜康則在臉書發文，指「北農已淪為少數人操控價格的政治工具」，呼籲檢調查辦，此舉引起北農及北農前總經理韓國瑜不滿，控告段涉嫌誹謗，檢察官調查期間，北農撤告，韓國瑜仍堅持提告，不過檢察官調查後，認為段並未指名道姓，且前年9、10月菜價確實飆漲，認定段罪嫌不足，處分不起訴。

前年颱風接連肆虐全台，但風災遠離後蔬果價格仍居高不下，為查緝是否有「菜蟲」、「果蟲」藉機囤貨、哄抬物價，前行政院長林全要求相關單位嚴查，北檢也指派「打擊民生犯罪」兩名主任檢察官許祥珍、周慶華率同多名檢察事務官，偕同行政院官員前往濱江果菜市場了解，並分案展開調查。

北檢偵辦期間，民進黨立委段宜康曾於臉書多次發文，痛批北農已淪為少數人操控價格的政治工具，並稱「檢察官應該立即查扣農產公司帳冊，這才叫有效打擊菜蟲」，此舉引起北農及韓國瑜不滿，怒告段誹謗，並嗆段是「小癟三立委」，稱他隨時接受公開挑戰，甚至開賭生吞曲棍球。

事後，北農遞狀對段宜康撤告，不過韓國瑜仍堅持提告，檢察官調查後，認為段所言並未指名道姓，且105年9月、10月間，菜價也確實飆漲，並無侵害告訴人的具體事實，因而認定罪嫌不足，將段宜康處分不起訴；至於查緝「菜蟲」囤積商品、哄抬物價一案，目前仍由檢方偵辦中。