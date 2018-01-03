到「布丁三姊弟」粉絲頁罵網友 婦人公然侮辱被判刑

2018-01-03 11:24

［記者楊政郡／台中報導］新北市曾姓婦人是高雄市「三姊弟甜品點心坊」之消費者，也加入其臉書粉絲網頁，因三姊弟一度遭到攻擊，曾婦在該臉書網頁上痛批提出意見的王女，如「不配做人」、「豬八戒照鏡子」、「你是爬蟲類」、「兇手人渣」等等，住台中市的王女提告妨害名譽，台中地院依公然侮辱罪判曾婦拘役30日。

據悉，高雄市三姊弟甜品、布丁，曾因三姊弟貧困、弱勢的背景而轟動一時，但風光一時，也遭到無情的攻擊，而在其臉書粉絲網頁上，全國各地民眾都可加入，在上面也生出許多是非。

台中地院判決書指出，104年10月27日曾婦登入「三姊弟甜品點心坊」粉絲網頁，針對王女張貼一連串「不配做人」、「豬八戒照鏡子」、「你是爬蟲類」、「兇手人渣」、「垃圾下三濫的滾蛋」等等，台中市的王女是該網頁成員，當晚瀏覽網頁時發現，立即報警處理。

而該案曾婦一直傳喚不到，檢方一度發布通緝，105年底才到案，依公然侮辱起訴，審理期間被告辯稱她的網頁經常被盜用，否認上述留言是她張貼。

法官發現該帳戶大頭照是曾婦，而事後曾婦繼續以同樣密碼、帳號在使用該帳戶，且其他網友與曾婦有對話時，曾婦也以該帳戶與他人對話，曾婦的好友群也都是曾婦認識的，這與帳戶被盜用者通常會更改密碼，或是更換帳戶有所不同，被告所辯不可採。