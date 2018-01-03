兩男缺錢搶銀樓 警民聯手逮人追回金項鍊

2018-01-03 10:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉昨（2日）晚發生一起銀樓搶案，經警方與民眾聯手攔截圍捕，在短短的1小時內破案，順利逮捕2名搶嫌，追回2條總價值12萬的金項鍊。

警方調查，屏東縣鹽埔鄉一間銀樓，昨晚7時30分來了不速之客，一名高姓嫌犯先進入銀樓內，向張姓老闆佯稱要購買父親生日禮物，看了一下旋即離開，隔5分鐘再與另一名蔡姓嫌犯一起進入，高嫌選中2條金項鍊，佯稱很喜歡，要打電話問一下，由蔡嫌幫忙開門，2人一起衝出去，張老闆發現不對勁，隨即追出去並大呼搶劫。

此時，銀樓外許姓民眾聞聲見狀，立即將搶嫌機車推倒在地，欲制伏嫌犯時，蔡嫌從外套口袋拿出辣椒水噴灑，但仍被制伏，高嫌則趁隙逃逸。

里港警分局新圍派出所獲報，由所長楊博順率警員林俊賢、藍艷秋趕赴現場，將蔡嫌逮捕帶返所偵辦，並通報攔截圍捕。晚間8時20分警員趙凱晴、黃俊魁、呂佳賓順利在鹽埔鄉自立路，逮捕趁隙逃逸的高嫌，將總價值約12萬元遭搶的2條金項鍊全數追回。並起獲小武士刀1支、玩具手槍1把及2罐辣椒水，全案依強盜罪嫌移送法辦。

據警方調查，高姓嫌犯（男、85年次、桃園市人）與蔡姓嫌犯（男、84年次、屏東縣長治鄉人）是朋友關係，2人均有竊盜、毒品、詐欺前科。昨日因缺錢花用，臨時起意，隨機挑了一間銀樓搶奪財物，沒想到被警方及見義勇為的民眾聯手制伏逮捕。