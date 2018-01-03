職業賭場搞噱頭 特製「縮小鈔票」當籌碼

賭場特製「縮小鈔票」千元鈔當籌碼。（記者劉慶侯翻攝）

2018-01-03 10:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊日前接獲民眾檢舉，和平醫院周邊有民眾利用民宅開設天九牌（俗稱黑粒仔）流動職業賭場，且平日賭客有時多達3、40人，日營業額高達數十萬元。

市刑大偵三隊前往蒐證，流動職業賭場隱身於市立聯合醫院和平院區旁巷內，利用民宅內住戶早睡習性，要求賭客入夜後再行進入，同時為擔心賭客進入人數眾多影響周邊住戶，還出動雙B高級轎車接送賭客進出，且門口還裝設多支監視器僱用專人監看過濾賭客。

警方調查，流動賭場白天是以檳榔攤作為掩護，平時檳榔攤營業至凌晨，只要當天賭場有營業，檳榔攤即配合賭場提早休息，供賭客進入聚賭。

賭場為擔心警方查緝時賭金遭查扣，還特製縮小版的新台幣千元鈔做為籌碼，結束後再以籌碼更換現金。

警方經連日蒐證，昨日見時機成熟前往查緝，當場逮獲朱姓、林姓、王姓等3名負責人，及把風及賭客共23人，查扣天九牌1副、抽頭金1萬6500元、籌碼72萬6000元、賭資現金7萬3071元、籌碼9萬8000元、監視器鏡頭4個等證物。

警訊後，警方將賭場朱姓主持人等人隨案移送台北地檢署偵辦，另黃姓賭客23人由中正二分局依違反社會秩序維護法裁處。