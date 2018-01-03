新竹縣58歲劉姓男子偕同夏姓女友騎機車想去瘋跨年叭，卻被新工派出所發現是通緝犯，將他逮捕送辦。（記者廖雪茹翻攝）

2018-01-03 09:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣58歲劉姓男子偕同夏姓女友騎機車想去瘋跨年趴，新工派出所警方發覺有異上前盤查，赫然發現劉男是竊盜通緝犯，準備逮捕時，劉男踹踢警員抗拒，夏女護男友心切，一度以肉身擋住，還說跨年後準備要去辦理結婚登記了；警方最後將兩人移送偵辦，這對亡命鴛鴦只好在派出所跨年，結婚登記也只能延期了。

竹北警分局表示，新工派出所所長張傑凱、警員洪菁鋒跨年夜在轄區巡邏時，見一對正準備騎機車的男女眼神看似慌張，員警直覺有異，以為兩人可能在偷機車，下車盤查；張員一靠近，認出女子是列管毒品調驗人口的38歲夏女，但她強調只是要去跨年。

警員轉而盤查男子時，劉男謊報姓名，身分證號碼也講不清楚；此時，警方以電腦查出劉男竟是「查捕逃犯」，立即要劉男脫掉安全帽及頭套，張員馬上認出劉男去年曾涉嫌竊取自小客車被查獲。

警方說，警員正準備將劉男上銬逮捕時，劉男因這次通緝將入監服刑近兩年，極力反抗；夏女護男友心切，擋在員警與劉嫌中間，企圖阻止警方，讓劉男脫逃，並故意喊叫，「警察怎麼可以這樣！」隨後支援警力到場，費了一番功夫才將劉男上銬逮捕。

警方說，夏女因涉嫌妨害公務，警員也準備將她上銬逮捕，沒想到劉男一時失控，出腳踹踢張員，之後改口哀求警方放過女友；夏女則說，跨年後準備要去辦結婚登記。兩人都被依法送辦。

通緝犯跨年夜被警逮， 女友激情阻攔一起送辦。（記者廖雪茹翻攝）