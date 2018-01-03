辦群交趴惹風波 周刊爆攝影師一場撈金5萬！

6女7男雜交趴事件廣受民眾矚目，許多網友、鄉民及《Dcard》用戶合力肉搜出負責拍照的攝影師。（圖擷取自Dcard）

2018-01-03 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕群交趴攝影近日掀起國內討論，攝影師穆川申的內幕慢慢被曝光，根據《周刊王》報導，穆川申已舉辦多次「群交趴」，每位男性要收費8000元，還要先「驗鵰」，每辦一場穆川申可賺5萬元，甚至會親自上陣。

報導指出，穆川申的群交趴每場可賺至少5萬元，檢警現已開始調查此案，質疑穆川申透過群交趴，吸金順便滿足性慾，現正積極蒐證，並分案調查穆川申有無違法，包括是否涉及媒介性交易，及照片當事人是否要提出妨害秘密告訴。

報導也提到，穆川申在國內外拍女模圈被討論，一名中部私大女學生透露，穆川申曾不斷發訊息約她拍照，「鼓勵我追求女性自主權」，不過最後她仍拒絕，另有女模透露，因穆川申的鼓勵差點就去參加，還因此和男友分手，現在慶幸沒有參加。

至於穆川申作品，有攝影界人士則表示，穆川申想學日本情色攝影大師荒木經惟的作品，不過荒木經惟的作品看似情色，但卻透過單一女體表現女性唯美，沒有男女交合，但穆川申似乎想突破尺度，但根本毫無內容。

精神科醫師李光輝分析，若攝影師自己也下海充當男主角，從正面角度來看，就是想在專業領域中，展示他人沒有的成就感，對外宣示「這件事只有我做得到」，藉此成就自己。從負面的角度，穆川申很可能在成長過程中，被貶抑過而有自卑感，因此產生占有慾或窺視癖。