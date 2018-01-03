新竹中國科大學生疑欲尋短 家長苦勸危機解除

2018-01-03 00:10

首次上稿 22:47

更新時間 00:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國科技大學新竹校區鄭姓學生昨（2）日晚9點多在圖書館準備關門前，突然站在5樓會議室外窗口，疑似尋短；警消獲報趕赴現場待命，派員趁機與該名學生溝通，學生父親也趕到場現親情喊話，設法安撫兒子的情緒，漏夜搶救中。僵持了2個多小時後，迄今（3）日凌晨0點許，鄭生終於願意進屋內，解除危機。

警方調查，鄭姓學生疑似患有躁鬱症，為資源教室學生，過去3年都有接受輔導諮商，也有按時服藥，在校一直都很穩定，沒有異狀；但這次元旦連假結束，2日返校上課，卻第一次出現想不開的狀況。

警方調查，鄭生2日上課後沒有直接回家，讓家屬很緊張，他的堂哥卻接到鄭生的電話，說了一些奇怪的話，擔心鄭生發生狀況，堂哥馬上通知他的父親；鄭父從下午開始找兒子，但一直聯繫不上。是否因為氣候驟變而引發病情，還要再了解。

校方立即報警，請輔導人員到場，也聯繫家屬。除警方趕到現場派員趁機與學生溝通，他的父親和兄姐等人連夜趕到學校，設法安撫情緒，希望用親情喚回孩子，不要衝動。

湖口消防分隊在2日晚間9點40分獲報後，派雲梯車到場，並在圖書館下方架設氣墊待命，所幸危機及時解除。

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