女警凸槌PO性侵犯名冊 警建議：可效法美國適度公布

2018-01-02 22:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市婦幼隊女警竟發生性侵犯名冊誤上傳到警局官網的出包案，市警局婦幼隊表示，依據性侵害犯罪防治法規定，市府衛生局每月會將評估出的性侵高、中、低再犯危險性嫌犯名冊提供給市警局，警局再分發給各分局，由分局同仁訪查與約制。依法，能提供給民眾知道的只有「性侵高再犯危險人數」，而人數表會每月公告在警局官網上。

有員警私下評論，我國對性侵犯管制立法「只做了半套」，像美國知名的《梅根法案》（Megan's Law）就立法授權美政府可以適度公開高危險、再犯率高的性侵犯身分資料，讓人民得以查詢，採取防範措施。

《梅根法案》是美國「性犯罪者資訊公開法」的俗稱，名稱來自一個遭性侵害、殺害的女童，法案規定，美國各州必須建立性罪犯和騷擾兒童罪犯的檔案，並規定各州必須知會有性侵前科者入住的社區，把有性侵兒童前科者的個人資料公開在網路上，供民眾查詢及事先採取防範、保護措施。

我國在100年3月曾發生一件性侵犯刑滿出獄後再犯性侵、殺害14歲葉姓少女案件，適逢當時國內正在推動嚴懲與嚴加管制性侵犯的立法，相關法案進入立法院通過一讀，網路上有網友發動連署，要求效法美國以被害者命名法案的作法，但法案修正最後沒依此版本通過，通過的修法版本僅止於由主管機關建立全國性侵犯檔案資料，沒有提供民眾查詢的部分。