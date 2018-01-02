女警凸槌「PO性侵犯名冊」 南市警局：追究主管責任

2018-01-02 21:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局婦幼隊36歲王姓女刑警承辦公告「性侵高再犯危險人數」時凸槌，誤將整份性侵犯名冊PO到市警局官網，76名性侵犯個資全都露、放在官網長達42天才被網友發現，婦幼隊獲悉後趕緊將名冊下架，但女警已涉及洩密罪，今天（2日）被市警局記一大過處分，調動服務單位，並函送台南地檢署法辦。

市警局表示，此案雖是承辦女刑警個人疏失，但婦幼隊組長、副隊長到隊長有監督不周之責，會追究相關主管責任，不會只由女警一人承擔責任。

76性侵犯個資全都露 網友反映警才知出包

據了解，有發現名冊的網友向市警局反映，這份被公告的性侵再犯高危險名冊詳載台南市曾犯下性侵罪的嫌犯名字、出生年月日、身分證字號、地址、再犯程度，以及備註何時出監、目前所在處所，連已經結案、低再犯風險者資料都公布，涉及違法！

出包的王姓女刑警是特考班畢業，從警資歷10年，調到婦幼隊服務6年，承辦性侵害相關業務4、5年，想不到熟稔的業務大出包，去年12月29日被政風室調查訪談，女警在訊問時，哽咽啜泣直說後悔也來不及了！女警稱其雙眼視差500度，去年6月中動刀矯正，結果手術後沒有改善還留下後遺症，常感到頭暈眼花，加上要照顧兩歲孩子，身心較為疲憊，不料因個人健康因素損及警察工作專業。

台南市警局長黃宗仁今天召開會議討論人事懲處，因女警觸法情節明確，祭出鐵腕記一大過處分並調離婦幼隊；另涉洩密罪嫌函送南檢偵辦。

市警局說，依法婦幼隊每個月都須公告「性侵高再犯危險人數」，但王姓女警在去年11月10日上傳檔案時，誤將檔案名稱相近的「性侵再犯危險公告名冊」傳到市警局官網。

市警局在去年12月21日獲報發生錯誤後將檔案移除，依法展開調查，除了檢討婦幼隊內部疏失，並查出從12月19日起的3天內有10多人下載瀏覽，警方將據下載過檔案的電腦IP位址，來通知這些網友立即刪除檔案、並勿轉傳，以免觸法。但有不少網友表態支持警方應公布性侵犯的個資，讓大家能夠防範，不應該處罰承辦女警。