排隊領「錢母」狹路相逢 紫南宮前上演全武行

2018-01-02 14:08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮紫南宮迎接2018狗年到來，首波「旺來富」錢母發放活動，已在1日落幕，惟今日有人在爆料公社p0出1名身穿背心的中年男子，與1名身穿橘色外套的婦女發生肢體衝突的影片，不但網友熱烈討論，也引來南投縣警察局竹山分局關切，據初步調查，這2人並非因領取錢母發生糾紛，疑因男子積欠紅龍果貨款未還，2人在排隊領取錢母過程中狹路相逢，才意外上演全武行，但迄今2人都未向警方報案。

素有「神明銀行」之稱的竹山鎮紫南宮，香火鼎盛，也帶動周邊攤販聚集，形成販售地方農特產品、零嘴、小吃的商店街。

警方說，影片內容是發生在去年12月31日，即紫南宮發送錢母之前，網友依2人所穿衣服，指「橘衣嬸」在排隊領取錢母的隊伍之中，赫見向他買紅龍果但已積欠1個多月貨款的「背心大叔」後，便立刻上前理論，結果男子一下子說改天還，一下子又說要退貨，令婦人怒不可遏，隨即朝男子丟背包、鞋子等物品。

「背心大叔」也不甘受辱，隨即以手腳反擊，並朝婦人頭部、身體「伺候」，在旁民眾見狀，便上向勸架，並表示，「查埔人怎能打查某人？」，才結束這場錢母發放活動的插曲。

警方表示，初步調查，這2人都不是竹山在地人，且因未造成重大傷害，仍屬於「告訴乃論」範疇，兩造若要主張本身權益，警方絕對秉公處理，但迄今尚未接獲報案，並呼籲民眾若有類似債務糾紛，應循如調解委員會等合法管道解決。

相關影音