交友不慎 男遭好友勾結外人強盜財物

2018-01-02 13:43

［記者楊政郡／台中報導］林姓男子知道李姓好友收入豐富，去年6月勾結施、陳兩人共謀強盜其財物，先在李男車上安裝GPS，然後遙控施、陳持空氣槍強押李男，搶走他身上及住處59萬現金及勞力士手表1只（出售8萬），又得寸進尺要200萬元，李男報警逮捕施、陳，至於一直躲在幕後的林男，檢方已發布通緝，施、陳依加重強盜罪起訴。

起訴書指出，林姓男子去年6月，向施男提議指出，李男平日收入頗豐，可向李男下手強盜財物，並由施男找來同鄉陳男一起。林男謀劃已定，便主動約李出來喝咖啡，私下提供GPS定位追蹤器，交給施男在李男車上秘密安裝，然後監控李男平日行蹤。

林男另提供兩把空氣槍交給施與陳，去年6月29日凌晨2時許，通知施與陳埋伏在李男位於彰化花壇鄉住家附近，等候李男回家因倒車而搖下車窗之際，由施男持槍抵住李男頭部，然後兩人上車，強押李男繼續開往台中市旱溪。

兩人在車上強取李男身上9萬元及勞力士手表1只，然後佯稱「你之前講一些事，害龍哥損失1、2千萬要如何處理？」李男說他不認識龍哥，看兩人都持槍無法抗拒脫身，主動表示家中還有現金50萬元，於是又返回花壇鄉，拿到50萬元交給施。

但施嫌等還嫌不夠，表示當天要拿到250萬元，最晚隔天晚上要拿到其餘200萬元，李男暫時脫身後，卻又接到施男來電恐嚇，「我知道你家在哪裡，不給200萬元，絕對去找你及家人，不信你試看看」，要求準備好這200萬元等他來拿，李男隨即報警處理。