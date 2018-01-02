看見「保哥」閃遠一點？毒蟲二度被抓怨運氣差

2018-01-02 12:43

〔記者許國楨／台中報導〕明明自己幹壞事，還埋怨運氣差！

賴姓毒蟲日前違規停車被保大員警盤查，警方感覺賴男似曾相識，原來是賴男不到一個月前就曾被同單位同仁查獲攜毒，此次又被查獲咖啡包等毒品時他突然冒出一句話「實在有夠衰」，並且告訴員警難怪外面傳說看見保哥（保大）要離遠一點，只能說你們太厲害了，只好認栽，員警則反問賴男：「不做壞事怎麼會被抓呢？」

台中市警局保安大隊第一中隊分隊長郭建財當晚帶班巡經南屯區大墩路與大墩十一街口時，發現一輛自小客車紅線違規停車趨前準備告發，未料自小客車窗一搖下，一股濃臭的K他命味道立即竄出，22歲的賴姓駕駛當場臉色大變，辯稱以前有抽過，但是現在沒有了，車內也沒有毒品。

警方此時覺得賴男很眼熟仔細端詳，這才發現賴男在不到一個月前，就曾因攜毒被同單位同事查獲過，對賴男說法高度懷疑，經檢視車內果然在副駕駛座前置物箱發現K他命8包（23.96公克）、梅片7顆（9.26公克）、搖頭丸28顆（8.72公克）、咖啡包15包（重12.96公克）等毒品。

經員警在賴男面前進行毒品初篩，發現梅片及咖啡包均摻有安非他命及搖頭丸等毒品成分，賴男坦承持有這些毒品供自己施用，但警方對其說詞存疑懷疑涉嫌販賣，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再深入追查毒品來源及流向。

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