狂訂56杯茶飲棄單被逮 奧客男稱只為惡作劇

2018-01-02 12:31

〔記者王俊忠／台南報導〕去年12月23日，在台南市西門路一段一家飲料店狂訂56杯飲料卻惡意棄單的「奧客男」，日前參加保安宮廟會市區遊行時、行經金華路與健康路口，被市警六分局金華派出所疏導交通的員警眼尖認出、請他到所接受詢問。奧客男竟稱訂飲料棄單未取，只是為了好玩、惡作劇。

由於飲料店家控訴奧客男在逃逸時曾嗆聲「如敢報警就砸店！」。對此，奧客男坦承有這麼說。訊後，警方依恐嚇危害安全罪嫌將奧客男函送地檢署偵辦。

此奧客男訂飲料棄單惡行發生後，警方調閱監視器影像鎖定住在永康區的楊姓男子涉嫌重大。去年12月30日，楊男再參加保安宮廟會遊行時被警方發現、帶回訊問。

警方調查，現年29歲的楊姓男子有多項竊盜前科、無業、無固定經濟收入。他向警方供稱，他與這家飲料店家沒有任何仇恨糾紛，之前也沒有在這家飲料店消費過，當天是他第一次到該店家訂飲料，訂飲料卻棄單未取，純粹是為了好玩和惡作劇！當初他訂56杯飲料時，身上就沒有足夠金錢可買飲料，也沒有任何廟會人員委託他訂飲料。

楊男坦承，他確實有恐嚇店家說「廟會不是好惹的！不准報案，不然要砸店」，但他會這麼嗆聲只是虛張聲勢、嚇嚇店家，不會真的去砸店，因為怕店家報警後，自己會被抓去關！員警反問：「那店家損失，你認為誰該負責?」。楊嫌說：「我現在沒有錢賠店家，只能請家人幫我付2680元飲料的錢」，令警方搖頭傻眼。

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