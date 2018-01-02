「奶茶哥」助抓通緝犯 警贈暖禮讚：正港男子漢！

2018-01-02 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局永興派出所日前追捕毒品通緝犯，徒步追緝中，幸好有洪姓「正義哥」出手相助得以順利逮捕歸案，洪民見員警背著裝備辛苦追緝通緝犯，立馬跑回自己開的茶舖搖了杯愛心奶茶送給員警，所長方茂田為了感謝這名奮不顧身的「勇者」，前也自掏腰包購買了一份小禮物送給洪男，讚許他是：正港男子漢！

涂姓毒品通緝犯日前路上騎車，見警心虛，露出破綻引起注意，當警員曾志忠上前盤查時，涂男突然棄車跑進巷內企圖逃逸，曾員見狀緊追在後，途中向前方剛好行經的洪姓市民大喊：「幫我攔住他！」洪民不假思索衝上前撲向涂男，讓曾員得以擒拿術壓制涂男逮捕歸案。

洪男見曾員為了追通緝犯跑得氣喘如牛，還貼心跑回自己開的茶舖搖了杯愛心奶茶送給曾員，一付英雄惺惺相惜樣，讓曾員直呼「實在足感心，跑得再累都值得了！」

而該所所長方茂田得知這段歷程後，對於洪男如此熱血的行為相當感動，主動自掏腰包購買了一個知名品牌的保溫瓶贈予洪男，希望經營飲料店的洪男能夠在工作之餘，用這別具意義的禮物溫暖口腹，成為真正的暖男！

所長表示，現今民眾大都存有自掃門前雪心態，為了避免惹禍上身，難免在伸出援手前會有所遲疑，洪男的見義勇為可說十分難能可貴，讓「警力有限、民力無窮」這句話不再只是個口號；洪男也很高興能以己之力回饋社會，當天還特別帶女友來幫他拍照，顯見覺得很光榮，希望分享給女友這種驕傲。