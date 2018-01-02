高雄氣爆案一審歷時3年辯論終結 預定3月宣判

2018-01-02 12:01

〔記者黃建華／高雄報導〕造成32人死亡、321人輕重傷，發生在2014年7月31日晚的高雄氣爆事件，李長榮化工公司董事長兼總經理李謀偉、前高雄市政府養工處處長趙建喬等12人，案發後遭雄檢依公共危險、業務過失致死等罪起訴，高雄地院一審歷時3年多，近日辯論終結，預定在3月底宣判。

2014年7月31日深夜，高雄市凱旋和三多路等處，因榮化公司管線炳稀外洩引發大爆炸，造成32人死亡、300多人輕重傷，數10棟民房毀損，其中包括多名消防人員因公殉職，為高市歷來最慘的公安意外。

案經高雄地檢署偵查，在同年12月就起訴的被告分別為:榮化董事長兼總經理李謀偉、大社廠廠長王溪洲、操作領班李瑞麟、分散控制台操作員黃進銘、值班組偵長蔡永堅、製粉課長沈銘修、華運領班黃建發、操作員洪光林、工程師陳佳亨、前高雄市政府養工處處長趙建喬、監工邱炳文、初驗人員楊宗仁等12人。

另外，市長陳菊、副市長劉世芳、消防局長陳虹龍、環保局長陳金德、勞工局長鍾孔炤等5人挨告涉嫌瀆職罪，則獲檢方不起訴。不過，市府挨告國賠的7件官司，市府統統敗訴。

這起高市歷來傷亡最慘重的公安意外，移審高雄地院後，歷時3年多，近日辯論終結，預定在3月底宣判。