酒後與妻口角 67歲阿伯跳鐵軌亡

鐵路局2273次基隆開往彰化的區間車，昨天晚間11點20分，行經苗栗縣銅鑼鄉東正線150公里700公尺處，撞上張男，張男被捲入列車底，當場死亡。（記者彭健禮翻攝）

2018-01-02 11:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉67歲張姓男子，昨天晚間11點多，因酒後與妻子吵架，疑似情緒不穩，興起輕生念頭，走入住家旁鐵道，見一列車前來，跳入鐵軌，被列車碾過，當場死亡。

鐵路警察調查，該班列車為台灣鐵路管理局2273次，由基隆開往彰化的區間車，昨天晚間11點20分，列車行經苗栗縣銅鑼鄉東正線150公里700公尺處，撞上張男，張男被捲入列車底，當場死亡。

鐵路警察調查，據列車劉姓駕駛員表示，列車當時即將抵達銅鑼站，車速已放慢，但男子突然跳入列車行駛的鐵軌前方，他趕緊鳴警笛、煞車，但憾事還是發生。

張男居住事故路段附近，張妻接獲警方通知，錯愕不已。她向警方表示，家中僅她和丈夫2口子，昨晚9點多，夫妻倆一起飲酒，酒後她因質問丈夫是否對婚姻不忠，雙方起口角，丈夫遂負氣出門，沒想到竟闖入鐵道。

鐵路局表示，該列車次發生事故時已夜深，車上乘客約100人，鐵路局隨即加派另一列車接駁旅客離開，經鐵路警察蒐證處理後，今天凌晨1點2分放行，1點13分解除封鎖，恢復雙線正常行車，無影響其他列車。

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