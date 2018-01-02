醋夫當兒面砍殺前妻 殺人未遂重判9年

2018-01-02 11:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕54歲張姓男子與周姓前妻結婚20多年，兩人育有1子，卻因個性不合協議離婚。張男一直懷疑前妻有小王，或是被人下蠱或受人控制，但兩人的兒子想要修補雙親感情，去年9月中旬協議約在共同友人家中對談。未料，張男竟拿出預藏鋼刀砍殺前妻，被依家暴殺人未遂罪移送法辦。基隆地方法院日前審結，判處張男有期徒刑9年。

檢警調查，張男兒子將雙親約在朋友家中，希望兩人能解開心結，但是張男卻預謀殺妻，在廁所內藏了一把菜刀；雙方講不到兩句話，張男一直質疑妻子結交小王，便跑到廁所，拿出菜刀暴怒大喊，「妳一直在說謊，我要讓妳死」，一刀刺入前妻腹部，所幸在場人員將張男壓制在牆上，並趕緊報警處理。

醫護人員初步檢視周婦的傷口，約有深4公分的刀傷，手術後生命徵象穩定，幸無大礙。

張男向警方指出，自己本來有一個美好的家庭，一棟千萬房屋還有兩部車，兒子當設計師每個月有20幾萬的收入，沒想到前妻突然說要離婚，整個生活都被打亂了，一定是46歲的前妻「討客兄」，外面有男人。警方發現張男曾因罹患躁鬱症有就醫紀錄，還宣稱自己吃了藥之後，什麼事情都忘記了。

法官認為，張男預謀殺妻，罪刑重大，依家暴殺人未遂罪，判處有期徒刑9年。