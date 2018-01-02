酒駕猛撞工人肇逃又輾過 檢方認為不算殺人

2018-01-02 11:17

［記者楊政郡／台中報導］去年12月11日民宿業者江椿吉酒後駕賓士轎車，在中市東區撞上路邊2名工人，死者陳姓工人一度被壓在車下，江嫌被人拉下車察看，仍駕車逃逸，檢察官認為江嫌酒測值達每公升1.15毫克，無法證明他有殺人犯意，依過失致死罪及肇事逃逸等罪起訴。

起訴書指出，江椿吉（54歲）當天飲用許多威士忌酒類，下午4時許駕駛自小客車要返家，在中市東區進德路與富榮街交叉口，撞擊正在該路口實施管線設置的陳姓、吳姓兩工人，兩工人都受傷，陳姓工人傷重送醫後，當晚即宣告不治死亡。

而第一撞擊處，陳姓工人一度被壓在江嫌車下，一旁趙姓工頭與路人驚聲尖叫「壓到人、下面有人」，趙姓工頭還把江某拉下車查看，但江還是逃逸上車，儘管趙姓工頭哀求「拜託車不要移動」，江嫌還是扭轉方向盤，輾過陳男後，一路倉皇逃逸。而在自由路與南京路口，江嫌又擦撞一部機車，造成謝姓騎士受傷，未下車察看，這是第二現場，江嫌又繼續逃逸。

而江嫌在第二現場起步要逃走，因現場人車眾多，路口堵塞，被隨後趕到的員警逮捕，對他進行酒測高達每公升1.15毫克，雖然江嫌被捕後大言不慚「是過失、又不是故意」，檢察官依公共危險致人於死、肇事逃逸等罪聲請羈押獲准。

檢方偵辦後認為，外界質疑是否構成殺人罪嫌，但證據僅能證明江撞到陳姓工人後，又開車逃逸，難以證明江下車察看後左後輪又輾過陳某身體，是造成陳死亡的主因，或是第一次撞擊就是死亡主因，兩者難以分辯，難以構成殺人罪嫌。

檢方指出，江嫌兩次肇事逃逸，與過失致死罪之間，應分論並科。

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