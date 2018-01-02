子債父還！ 兒當車手騙錢90萬 法官要老爸還

2018-01-02 10:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市孫姓婦人日前誤入詐騙集團所設圈套，拿出90萬元準備救子，錢被當車手的胡姓少年取走後，孫婦才驚覺上當；胡少落網後，孫婦提告民事求償90萬元，法官認為，胡姓少年當時未成年，因此父母要負連帶賠償責任。

判決指出，去年3月14日中午，孫姓婦人接獲詐騙集團來電，謊稱她兒子幫人作保，但因對方欠錢落跑，孫婦的兒子已被綁走，要求孫婦拿出90萬元擺平此事；孫婦為了救子，把錢領出來後，放到詐騙集團指定的草叢裡，集團再致電要求胡姓少年從桃園搭車南下取款，再把錢放在左營高鐵的廁所內，由另人取走。

孫婦後來得知兒子平安無事，驚覺自己受騙上當，加上胡姓少年落網後坦承犯案，孫婦提告向胡姓父子求償90萬元；橋頭地院審理時，胡姓少年坦承犯行，胡父則辯稱，自己是單親家庭，收入微薄，無力償還此筆款項。

法官認為，父母對於未成年子女負有保護及教養之權利義務，倘其注意子女教養及其行止，教導正確金錢價值觀，平時勤加監督，不稍疏懈，當不致發生胡姓少年參與詐欺集團擔任車手之事，自不得以詐騙集團猖獗為藉口，聽任子女不法侵害他人之權利，因此判胡姓少年應賠90萬元，胡父也要負連帶賠償責任，全案可上訴。

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