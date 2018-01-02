不滿被按喇叭 屁孩違規切車還嗆聲亮槍

男子陳偉宏遭警方移送法辦。（記者徐聖倫攝）

2018-01-02 10:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕28歲忻姓男子昨上午10時許自新店老家出發，開車返回台北市住處途中行經新店中安大橋，1輛賓士轎車突然違規跨過槽化線硬切到忻某車前，忻某按喇叭示警，未料賓士車竟下來2人對著忻某大嗆「叭三洨！」又從後座車窗伸出手槍對空鳴了1槍，警方獲報今凌晨帶回開槍的23歲男子陳偉宏，另駕駛與另一乘客也已被警方鎖定，今日將一併帶回偵訊。

忻某說，當時中安大橋車多，大家都排隊上匝道，沒想到這輛賓士竟硬是跨越槽化線，從右側直接切到他的車前，當然他會鳴喇叭示警，沒想到賓士車竟直接停下，接著就走下2人帶大嗆「XX娘老XX！哩洗咧叭三洨！」而留在車上的男子開啟車窗，從車內伸出手槍對空開了1槍，之後揚長而去。

忻某向警表示整個過程短短30秒，但足夠他嚇得了。警方循忻某提供的行車紀錄器鎖定賓士車牌，發現其為租賃車輛，警方循線至新北市蘆洲某出租套房，找到開槍的陳嫌，以及陳嫌所持手槍，並鎖定租車的駕駛張姓男子。

警方調查，陳嫌為詐欺通緝犯，陳嫌向警方供稱，因為對方常按喇叭近10秒，所以他不爽下車嗆聲並亮槍，陳嫌表示他所持手槍是瓦斯槍，並不是改造或制式手槍，槍枝來源陳嫌則稱是上網買的。訊後，警方依槍砲、恐赫等罪嫌將陳嫌移送法辦。