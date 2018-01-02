高市首任毒防局長宋孔慨就職 陳菊：任重道遠

2018-01-02 09:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市毒品防制局首任局宋孔慨今宣誓就職，啟動高雄、乃至全台灣毒品防制新面向；高雄市長陳菊表示毒品氾濫問題嚴重，毒防局任重道遠，期盼新任局長能與相關局處合作，設法挽救每一位孩子、每一個家庭。

陳菊同時指出，外界多以為毒品問題在都會區較多，實際上在非都會區、甚至原住民區，都有類似情況，這是嚴肅議題，所以高雄率先成立毒防局，希望積極面對、處置毒品問題。

宋孔慨畢業於中央警官學校45期、屏東教育大學教育行政所博士，曾任高市警察局保安大隊長，小港、苓雅、新興等分局長，市警局主任秘書、副局長等職，去年7月由市警局副局長一職退休。

市府表示，宋孔慨警職時期查緝毒品經驗豐富，盼借重其專業，統籌規劃整體反毒策略，強化毒品防制量能。

毒品防制局設有3科1室，分別為綜合規劃科、研究預防科、輔導處遇科及秘書室，未來將整合建置資訊平台，在實證基礎上，統籌規劃毒品防制工作，透過環境預防、廣泛預防、選擇預防、指標預防到特定預防的5大策略模式，規劃長遠治本的防治工作，同時結合財團法人高雄市毒品防制事務基金會，擴大社區團體、社會企業的參與及資源投注，讓藥癮問題去標籤化，形塑健康與多元的生活型態，建構多元、全面的預防輔導、戒癮處遇與社會復歸服務網絡。

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