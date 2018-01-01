1/1 威力彩、今彩539頭獎均摃龜！

2018-01-01 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月1日）開獎的第107000001期威力彩及第107000001期今彩539頭獎均摃龜。

第107000001期威力彩中獎號碼為：「13、15、16、30、32、37。第二區：06。」頭獎、貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共180注中獎，每注可得4000元；陸獎共1133注中獎，每注可得800元；柒獎共2499注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3938注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4955注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2196注中獎，每注可得100元。

第107000001期38樂合彩中獎號碼為「13、15、16、30、32、37」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合77注中獎，每注可得5750元；二合共2268注中獎，每注可得750元。

第107000001期今彩539中獎號碼為「01、14、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共7098注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0768注獲得，每注可獲得50元。

第107000001期39樂合彩中獎號碼為「01、14、18、19、24」，四合共1注中獎；三合共199注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8222注中獎，每注可得1125元。

第107000001期3星彩中獎號碼為「575」，正彩共20注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000001期4星彩中獎號碼為「9980」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」