獨家》超扯！手機被沒收 國三女揪妹誣陷父親性侵猥褻

2018-01-02 00:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名國三少女對父親不滿，憤而煽動妹妹聯手誣告父親性侵、猥褻她們多年，檢方偵訊時發現這對姊妹花控詞漏洞百出，靈機一動從臉書上找線索，赫然發現大女兒向校方揭發父親性侵的前一天向臉友痛陳「幹...他各種遷怒。沒收手機，電腦看來也快不能玩囉。明天我她媽就不回家啦幹！」確認她不滿手機遭父親沒收，才與妹妹串謀誣陷父親，全案不起訴。

大女兒去年2月20日向警方指控，父親在103年6月先自行褪去內褲後坐在地上，也要她脫掉內褲，坐在父親腳上，父親以雙腳固定住她，性侵得逞。105年10月父親利用幫她洗澡時，以手撫摸胸部，106年2月幫她洗澡時，手摸胸部及下體，且以舌頭舔她背部。小女兒也指控去年2月被父親從後方抓胸部。

檢方深入偵訊發現，小女兒事後說被父親襲胸一事沒有印象，然後又說當時姐姐也在房內目睹，但檢方交叉偵訊後，發現二人的控詞兜不攏，姐姐才坦承沒看到。

陳男嚴詞否認性侵2名女兒，聲稱是因為他反對大女兒交男朋友後，管教比較嚴，所以大女兒才會影響小女兒，共同對他做出不實指控。

檢方偵訊時，發現大女兒對於父親的猥褻行為，比起4個月前在警方提告偵訊時，竟然記憶更為清楚，這與常人距離案發時點越近記憶越清晰之情形有別。

檢方詢問大女兒當年遭父親性侵時是否被威脅？她回答有以零食、糖果引誘或禁足威脅，然而檢方認為，當時兩姊妹分別為國小畢業、國中一年級，對於不能讓他人隨意碰觸身體隱私部位、生殖器官等應已有初步認識，殊難想像會僅因零食、糖果等威脅而任由父親性侵。

最關鍵的是，檢方查出去年2月19日大女兒在臉書與友人對話「幹...他各種遷怒。沒收手機，電腦看來也快不能玩囉。明天我她媽就不回家啦幹！」、「怒爆，不知道他在生氣三小ㄟ。反正他沒收我手機。沒手機可以報備囉！」隔天隨即向學校輔導人員與警方舉發遭父親性侵、猥褻，檢方合理懷疑大女兒因手機遭父親沒收，而與父發生嫌隙，因此陳男辯稱是因管教嚴格而遭女兒誣陷，即有合理根據。全案不起訴。

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