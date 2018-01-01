新埔分局「小乳鴿」認真蒐證重建案情 揪老翁死亡真相

新竹縣新埔警分局新埔派出所警員鄒竣鈜（右）、陳彥均（左）雖是警界初生之犢卻表現不俗，不僅受學長、長官肯定，就連檢方也說讚。（記者黃美珠攝）

2018-01-01 21:56

［記者黃美珠／新埔報導］顛覆「嘴上無毛，辦事不牢」這話，新竹縣新埔警分局新埔派出所2個年僅20歲的新進警員鄒竣鈜、陳彥均，他們既是警專同學，還一起在成為正式警察的第5天，各自單獨處理相驗案件和取締酒駕，且表現完全不見新手的生澀，受到長官和學長們的肯定。

特別是鄒竣鈜主動追出不幸往生老翁在8個月前曾意外摔傷，還獨力重建、還原事發現場，讓檢方不需解剖就能確認老人家死於意外，節省司法資源，也讓家屬的悲傷不致擴大。

新竹地檢署表示，這起相驗案件確實特別，如果沒有員警事前詳細的蒐證和重建，確實有可能被認定是「病死」，而非「意外死」!主要是78歲的老翁在去年4月中意外跌傷後導致顱內出血開刀2次、還有頸椎骨折等病況，到往生前都沒辦法痊癒脫離病榻。

檢方表示，久病臥床者很容易罹患肺炎，老翁因前述意外雖曾出院，但那是迫於健保給付制度的無奈。事實上老翁一出院後，就先後轉住另外2個醫院、還有養護中心，去年12月中因肺炎送醫救治無效往生，顯然跟前述摔傷意外有相當因果關係。

檢方直言，這一切都歸功新埔分局員警的努力，相驗時，甚至連老翁在何處發生意外、跌倒後老翁躺臥的位置和周邊椅子如何摔倒，都找來目擊者還原，對司法相驗的釐清很有幫助，值得嘉許和效法。

而負責本案的鄒竣鈜去年10月24日才從警專畢業分發出來服務，經實務訓練2個月滿，同年12月23日才配槍成為正式警察，沒想到5天後就碰到這件相驗案件，處理的細膩度連資深員警也自嘆弗如。

鄒竣鈜說，人命關天，不能等閒看待，既然家屬對於長輩的往生跟意外是否有關連存疑，他的職責就盡可能去協助釐清。

他說，會想重建且拍攝事發現場照片，是在分局2個月受訓期，翻閱很多學長姐留下、各類案件如何處理的檔案資料所建立的想法。

至於鄒竣鈜的同學陳彥均也在同1天，單獨騎車做勤區查察兼取締違規時，發現前有男子騎機車蛇行，他警覺如果不是生病就是有酒駕問題。

另名新手員警攔查「老酒空」 阻憾事

追上去攔查後發現對方渾身酒氣、面紅耳赤，機車共有9個空酒瓶或是還沒喝的啤酒罐，但對方拒絕說明何時喝的酒。

這時陳彥均請求「師父」、同所警員張原華支援送酒測器到場，他則先拿礦泉水給這名男子漱口，結果酒測值高達每公升0.98毫克，涉嫌了公共危險罪嫌。

陳彥均把對方帶回所內偵辦時，才知對方就是轄內有名的「老酒空」，且有酒後家暴的問題，新埔所所長江政育對陳彥均初生之犢卻能隻身阻止可能發生的酒駕禍事給予高度肯定。

相關影音