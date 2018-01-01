跨年夜拉K累趴？ 2嫌停車場睡著被逮、起獲毒品

董姓與李姓男子在跨年夜將車開入一處社區地下停車場後便呼呼大睡，社區住戶發現有陌生車輛進入停放，立即通報龍華派出所，員警到場後，喚醒車上2男，發現後座大辣辣地放著K他命、一粒眠與「咖啡包」等毒品，當場將2人逮捕。（記者黃建華翻攝）

2018-01-01 13:42

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名董姓與李姓男子在30日晚間將車開入一處社區地下停車場後便呼呼大睡，社區住戶發現有陌生車輛進入停放，立即通報龍華派出所，員警到場後，喚醒車上2男，發現後座大辣辣地放著K他命、一粒眠與「咖啡包」等毒品，當場將2人逮捕，警方正擴大追查毒品來源。

鼓山警分局龍華派出所昨晚獲報，所長蔡宗憲立即率員到場，發現董男（22歲、無前科）、李男（27歲，有多次毒品前科）2人開著李嫌姐姐的轎車擅自進入他人社區的地下停車場後，便在車上睡大覺。

經警方敲窗後，2人睡眼惺忪地將車窗打開時，警方立即聞到濃濃的K毒味道。2男一開始否認有吸食K他命毒品，並稱「不知道車上的味道來源」，但眼尖的員警發現該車後座放有大量分裝好的白色粉末，進一步查證係K他命、「一粒眠」與「咖啡包」等毒品以及大量的現金，兩人束手就擒。

警方說，2人疑因吸食K毒連日狂歡後體力透支，而精神恍惚將車輛開進他社區停車場呼呼大睡，但因正值跨年夜，警方不排除2人可能打算趁跨年狂歡將毒品脫手，賺取暴利。

龍華所說，本案查獲近300公克的毒品市值約20萬元，若流入市面恐危害不少市民身心健康，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，後續將追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音