跨年沒錢花用搶銀樓 警5小時內迅速逮獲3嫌

警逮獲3嫌。（記者方志賢翻攝）

2018-01-01 13:13

［記者方志賢／高雄報導］高雄市三民區大豐二路一家銀樓，遭歹徒佯裝購買金飾，趁機搶走2條價值31萬元金項鍊，警方透過銀樓業者的LINE群組即時通報，阻斷歹徒銷贓，警方以車追人，5小時內迅速逮獲3嫌，嫌犯供稱跨年沒錢花用才行搶銀樓，警訊後依搶奪罪嫌送辦。

警方表示， 昨下午4時許，15歲歐男及17歲簡男共乘機車，到三民區大豐二路一家銀樓，佯裝顧客要購買金飾，並故意試戴在脖子上，並趁女店員轉身時，搶走2條價值31萬元的金項鍊，業者隨後報警，警也透過銀樓業者LINE群組即時通報。

下午6時20分許，歐、簡2人委由17歲李男到先前犯案銀樓約600公尺外的另家銀樓銷贓，店家質疑金項鍊來源，1條金項鍊來不及取走，李男倉皇逃走。

6時40分許，歐、簡與李3人拿著金項鍊又到另家銀樓銷贓，店家認為3嫌都未滿20歲，依規定不得買賣金飾，委婉拒絕。3嫌表示要聯絡滿20歲的朋友，期間業者發現3嫌騎乘的機車車號，是同業通報的搶匪車牌號碼，便暗中報警。

警方火速趕抵時，歐、簡共乘機車逃逸，李男則丟下機車逃走，機車被警查扣。

警方以車追人，查出3嫌身分，昨晚9點40分，警方趁3人到高雄市彌陀區彌陀活動中心聚集時，將3嫌拘提到案，並追回遭搶金項鍊。

3嫌均坦承犯案，供稱因跨年缺錢花用，才共謀由歐、簡到銀樓行搶，得手之贓物由李嫌負責銷贓，警訊後依搶奪罪嫌送辦。

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