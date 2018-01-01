借宿閨房獸性大發 堂哥硬上堂妹重判

2018-01-01 13:09

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名女子去年和家族親戚在苓雅區某KTV唱歌到半夜，堂哥藉口家中可能上鎖希望能借宿堂妹家，堂妹點頭，未料引狼入室，堂哥獸性大發，強脫堂妹衣褲性侵得逞，事後傳簡訊道歉，還表示願每月彌補堂妹幾千元生活費，希望「封口」別提告，反而成了鐵證，高雄地院一審依強制性侵罪僅判涉案色狼3年8月，可上訴。

判決指出，被告甲男與被害女子為堂兄妹，前年11月5日晚間，2人與家族親戚共同前往苓雅區福德路某KTV 唱歌，於翌（6 ）日凌晨歌唱結束後，因甲男與被害人均居住在小港區，遂共同搭乘計程車返家，計程車先開至被害人住處時，甲男對堂妹稱:「時間已晚家中可能上鎖無法回去，希望借宿堂妹家休息」，被害人因認甲男為其堂哥，不疑有他，同意甲男進入其住處房間內休息。

未料，同（6 ）日凌晨6時許，甲男趁被害人躺在床上休息時，先以手伸進被害人棉被內觸碰腰部，被害人驚醒後將堂哥手推開，甲男竟強將堂妹壓制在床上，被害女子奮力抵抗左小腿受瘀傷，並向甲男稱「：我是你妹妹，你不可以這樣對我」，但甲男仍不顧堂妹的反抗與拒絕，以身體壓制被害人，並動手將被害人穿著的短褲及內褲脫掉，接著脫掉自己的褲子，強制性侵，直至射精。

被害女子不甘 受辱，將堂哥趕離現場，並求助113專線後報警，而查悉上情。

法院審理時，甲男否認性侵，並辯稱兩人是合意性交，但被害女子提示案發後堂哥傳的簡訊，內容有:「妹妹對不起」、「就像附了身的色情狂般的行為，我真的很後悔，很後悔很後悔」等訊息予被害人，以及「請妳原諒我，哥哥對不起妳」 、「怎麼才可以彌補我對妳傷害呢？雖然很難聽..我想往後哥哥可補貼妳幾千塊的生活起居，讓我對自己的內疚與懊悔負點責任，也是哥哥對妹妹辛苦過日子的一點幫忙可以嗎？」等訊息，鐵證如山，法官最後依強制性交罪，判性侵堂妹的被告甲男3年8月，可上訴。