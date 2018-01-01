豬隊友一意孤行 1車3毒蟲都遭殃

2018-01-01 12:01

〔記者許國楨／台中報導〕鍾姓毒蟲隔天就因毒品案要服刑，即將失去自由的他想在入監前的最後一天把握時間再次施用毒品，坐上友人自小客後等不及到隱密地點吸毒就在車內注射海洛因解癮，結果被巡邏員警盯上當街人贓俱獲，車上的2名友人也被連累，被警方查獲共持有共8包安非他命，1車3人全就逮送辦。

台中市第二分局立人派出所員警前天巡經北區中清路、天津路口，見36歲鍾男左顧右盼、神情慌張的坐上1輛自小客後迅速離去，警方直覺有異立即尾隨該車到天津一街時，透過車窗竟看到鍾男正在後座注射毒品立即上前攔查時，發現鍾男右手臂上還插著注射海洛因的針筒，當場人贓俱獲。

擔任臨時工的鍾男百口莫辯，供稱因為隔天就要執行毒品案件的3年有期徒刑，才想在僅剩的一點自由時間再使用毒品，才會迫不及待就直接在車上施用，沒想到不僅害自己提早失去自由，同時也連累車上另2名友人也被警方盤查。

警方隨後果然也在49歲的葉姓駕駛（恐嚇、竊盜、偽造文書、毒品前科）身上發現一包安非他命，坐在副駕駛座的33歲李姓女子更是完全被鍾男拖累，無毒品前科的她竟被發現身上帶了7包安非他命，包括葉男及李女全因鍾男的一意孤行意氣相挺，沒想到全都被帶回派出所偵辦，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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